«Прорицательница» очистила от порчи родственников хакасской пенсионерки за 470 тысяч рублей Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пенсионерка из села Белый Яр Алтайского района Хакасии обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что в марте в интернете увидела рекламное объявление от гадалки. Сельчанка заинтересовалась и позвонила по указанному телефону.

На другом конце провода с потерпевшей связалась женщина, представившаяся Ксенией. Сельчанка спросила, есть ли на ее родственниках порча? Ответ был однозначным и утвердительным. Причем, порча была очень сильной.

«Прорицательница» затребовала 500 тысяч рублей. Но за свои услуги, а чтобы очистить деньги. Целый месяц жительница Хакасии добросовестно переводила деньги, но когда сумма достигла 470 тысяч рублей, гадалка пропала. Тогда женщина и поняла, что стала жертвой мошенницы.

- Установлено, что номера телефонов мошенницы, с которой общалась жительница Белого Яра, зарегистрированы в Ивановской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба МВД по Хакасии.