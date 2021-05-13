В Железнодорожном районе Красноярска начался ремонт дворов. Фото: пресс-служба администрации города

Он проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня ход работ на одном из объектов – ул. Маерчака, 42 – проверил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук. Пока работы на начальной стадии: подрядчик устанавливает новый бордюрный камень, снимает старый асфальт, формирует пешеходные дорожки.

Всего в Железнодорожном районе в 2021 году будут отремонтированы два больших двора – на ул. Маерчака, 42 и ул. Копылова, 48 – общей площадью в 21 тыс. квадратных метров. На обоих объектах работы будут проведены по дополнительному перечню. В обновлённых дворах появятся детские игровые и спортивные площадки, зоны для спокойного отдыха с лавочками и озеленением.

- По проекту у нас во дворе будут две детские зоны, одна спортивная зона и сквер. У нас дом с особым расположением подъездов – по обеим сторонам дома. Раньше жители часть спорили, почему с одной стороны есть детская площадка или ёлка зимой, а с другой – нет. Сейчас проект охватывает всю территорию дома, – рассказала председатель совета дома № 42 по ул. Маерчака Ольга Лукина.

В ходе ремонта во дворе на ул. Маерчака, 42 старые сети холодного водоснабжения заменят на новые. Только в этом году здесь было несколько порывов. Сейчас работники ООО «Краском» выполняют капитальный ремонт сетей с полной заменой трубопровода протяжённостью 28 метров. Работы находятся на завершающей стадии.

Фото: пресс-служба администрации города

- Мы всегда стараемся подходить к вопросу благоустройства дворов или скверов в районе комплексно. И при благоустройстве решать несколько вопросов. Так, во дворах и в одном из скверов – Калинина, 7 – в этом году рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» мы ещё отремонтируем и проезды, - добавил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Всего в 2021 году в Красноярске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» будут благоустроены 46 дворов и 21 сквер. Дизайн-проекты обновлённых придомовых территорий разрабатывали жители, они же участвовали в формировании форэскизов преображения скверов. Главный принцип отбора территорий – инициатива жителей. Чтобы двор или сквер был включен в программу, его должны выбрать сами красноярцы.

Сейчас полным ходом идёт голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Всего в голосовании участвуют 15 скверов. Победят 8 из них, которые наберут наибольшее количество голосов. Отдать свой голос за один из объектов можно на сайте https://24.gorodsreda.ru/.

Добавим, что одно из общественных пространств ЖД района, за которое могут проголосовать красноярцы, расположено по ул. Робеспьера, 19. Многие жители района отдали за него свои голоса. Имеется предварительный дизайн-проект благоустройства этой территории.