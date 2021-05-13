На Кузнецовском плато в Красноярске убирают незаконную свалку

Фото: мэрия Красноярска

Подрядчик компания ООО «Бакмэн» уже вывезла 1 857 кубометров мусора. Кроме того, городские власти вместе с полицией регулярно проводят рейды по территории и перекрывают подъездные пути к Кузнецовскому плато. С апреля проведено уже 5 совместных рейдов.

- На Кузнецовское плато вывозят мусор многие, даже представители крупных торговых центров. На днях поймали нарушителя, мусор привезли из магазина, который торгует детской одеждой. На индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении и обязали убрать 8 кубометров мусора, - заявила глава Кировского района Елена Ланина.

В мэрии добавляют, что за нарушение правил благоустройства грозят серьезные штрафы:

- для граждан – от 1 до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц – 10-20 тысяч рублей;

- для юридических лиц – 50-100 тысяч рублей.

О незаконных свалках можно сообщить в отдел муниципальной собственности Кировского района по телефонам: 222-37-04, 222-37-91.