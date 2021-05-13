Бабушкинплаточек: сотрудники Красноярского «Ростелекома» поздравили одиноких бабушек и дедушек с Днем Победы

Красноярский филиал «Ростелекома» присоединился к благотворительной акции #Бабушкинплаточек. Специально ко Дню Победы сотрудники компании передали подарки и поздравления в дом-интернат города Железногорска Красноярского края.

На его попечении находятся 50 человек. Это одинокие пожилые люди и инвалиды, среди которых есть труженики тыла и дети войны.

Собранные шерстяные и хлопковые платки, теплые тапочки, носки, полотенца, конфеты, печенье, чай, косметические средства и предметы личной гигиены волонтеры DaDobro отвезли в дом-интернат. Пакеты с подарками сопровождали открытки и письма с душевными пожеланиями красноярских связистов.

«Такие акции всегда находят позитивный отклик в компании. Я искренне благодарен коллективу за неравнодушие. Надеюсь, своим вниманием нам удалось украсить праздник Великой Победы и создать пожилым людям хорошее настроение», — прокомментировал директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Сотрудники «Ростелекома» в Красноярске регулярно принимают участие в различных волонтерских и благотворительных мероприятиях, таких как «Коробка храбрости» и «Стань Дедом Морозом». Среди реализованных акций компании – проект «Чтение с увлечением», который появился в Красноярске в 2018 году. Его участники вместе с маленькими пациентами стационаров читают вслух и обсуждают детские книжки, а также мастерят поделки и проводят эксперименты.