Кредиты ВТБ по госпрограмме поддержки занятости помогли сохранить более 10 тысяч рабочих мест в Красноярском крае и Хакасии

ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия погасил задолженность 296 компаний и предпринимателей, которые получили в 2020 году льготные кредиты со ставкой 2% в рамках Постановления Правительства РФ №696. Условия программы выполнило большинство заемщиков - 98%. Это позволило сохранить в регионах более 10 тысяч рабочих мест.

Госпрограмма ФОТ 2.0 была нацелена на поддержку наиболее пострадавших в результате пандемии региональных предприятий из наиболее уязвимых отраслей экономики. В Красноярском крае и Республике Хакасия льготные кредиты в рамках госпрограммы получил 301 клиент ВТБ, займы были оформлены на общую сумму 1,5 млрд рублей. Согласно условиям Программы, тем компаниям и предпринимателям, кто сохранил более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность в полном объеме или в размере 50% соответственно.

«Поддержка занятости позволила региональным компаниям продолжить свою деятельность в условиях ограничений, вызванных пандемией. Мы отмечаем рост спроса на инвестиционное кредитование, что говорит о том, что бизнес движется по пути дальнейшего развития. В то же время мы продолжаем поддерживать тех, кто не в полной мере справился с последствиями пандемии и принимаем заявки по госпрограмме на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0», - отметила Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае.