Погода в Красноярске на 14 мая 2021: будет тепло до +19 градусов, но дождливо Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошая погода немного отступит, и в город вернутся дожди, однако температуры останутся высокими. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 14 мая 2021.

Утром в Красноярске будет комфортная весенняя температура. По данным Яндекс. Погоды, ожидается до +16 градусов и солнце. Также будет несильный, но неприятный западный ветер – до 4 метров в секунду и без осадков.

Днем воздух прогреется до +17 градусов. Город накроют тучи и пойдет дождь. Сила ветра не изменится. Ночью же похолодает до +5 градусов. Дожди закончатся, но пасмурная погода останется. Атмосферное давление – 742-748 мм рт.ст.

По данным гидрометцентра, в пятницу днем температура воздуха составит около +19 градусов. Синоптики ожидают пасмурную и дождливую погоду. Порывы ветра составят около 4 метров в секунду.

Ночью будет облачно и пасмурно, возможны осадки, а температура опустится до +3 градусов. Порывы ветра – около 2 метров в секунду. Атмосферное давление – около 735-739 мм рт.ст.