Жительница Хакасии убила знакомого из-за жалоб на больную ногу и отправилась за решетку Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел 1 февраля 2021 года в Черногорске. 38-летний мужчина пришел в гости к 56-летней знакомой на улице Космонавтов. Ночью черногрец начал жаловаться на плохое самочувствие и боль в ноге из-за травмы.

Женщину рассказы о проблемах со здоровьем не впечатлили. Вместо сочувствия, она начала злиться и раздражаться. В итоге подсудимая пошла на кухню за ножом, вернулась и несколько раз ударила приятеля в грудь. Тот скончался на месте от обильной кровопотери. Вскоре женщину задержали и завели в ее отношении уголовное дело по статье «убийство».

Следствие длилось около трех месяцев. На днях жительнице Черногорска вынесли приговор:

- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.