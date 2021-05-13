В Красноярске пьяный водитель, совершивший ДТП, хотел дать взятку полицейским в 50 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на улице Борисова водитель Субару врезался в автомобиль и уехал. На место отправился наряд ДПС, который вскоре обнаружил автомобиль.

Виновником аварии оказался 41-летний красноярец. Мужчина не стал юлить и сразу во всем признался. Он решил пойти другим путем и стал предлагать госавтоинспекторам взятку – 50 тысяч рублей. Его предупредили об уголовной ответственности, но водитель все равно положил на землю купюры и начал уходить, но был задержан.

Водитель прошел освидетельствование, которое показало, что в его крови 0,84 промилле алкоголя.

- В отношении него сотрудники Госавтоинспекции составили протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5-2 лет, - передают в ГИБДД.

Кроме того, в отношении красноярцы возбудили уголовное дело по статье «взятка».