В Красноярске водителя, сбившего насмерть 13-летнего мальчика, осудили на 10 лет колонии

В Красноярске водителя, сбившего насмерть 13-летнего мальчика, осудили на 10 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В ноябре 2020 года 43-летний мужчина сел пьяным за руль и отправился кататься по Красноярску. Естественно, что о соблюдении правил дорожного движения речи не шло. В какой-то момент лихач решил проскочить через «зебру» и сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу, сообщают в краевой прокуратуре.

Авария закончилась трагедией. Подросток от травм скончался на месте, а водитель даже не остановился и просто поехал дальше. В итоге его задержали и возбудили уголовные дела по статьям «нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Приговор лихачу вынесли суровый:

- Суд приговорил мужчину к 10 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев, - добавили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.