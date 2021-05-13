В Красноярске за месяц стерилизовали более 240 бродячих собак Фото: Мария ЛЕНЦ

За последний месяц в Красноярске отловили и стерилизовали более 240 псов, с начала 2021 года – 948 собак. Всем животным поставили прививки от бешенства и отправили в приюты. В мэрии Красноярска сообщают, что благодаря стерилизации собаки не размножаются, но продолжают занимать свою территорию, препятствуя появлению новых стай.

Если же собаку поймали по жалобе, но у нее есть хозяин – питомца вернуть по роспись. Хозяину придется оставить свои паспортные данные. Отметим, что животных нельзя отпускать под свободный выгул. Каждый владелец должен следить за своей собакой.

При этом домашнее животное могут и не вернуть – если в ей поставят диагноз немотивированная агрессия. В таком случае, собака будет содержаться пожизненно в приюте за государственный счет.

- Бригады отлова работают по всему городу. Красноярцев просят не препятствовать и не мешать специалистам. Сейчас отловом занимаются представители зоозащитных организаций. Они не причиняют вреда животным. Заявки на отлов, перевозку, ветеринарное обслуживание, передержку, биркование и карантинирование в Красноярске исполняют три организации - КРООЗЖ «Бездомный пес», ООО «Берег» и ООО «Сибирь». Бригады направляются по адресам, если жалобы на собак поступили в службу 005, - добавили в мэрии.