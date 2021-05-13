В Красноярске начинают оформлять «слонов» и «оленей»

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска сообщают, что озеленители уже начали готовить к лету «семейство» слонов на Копылова и оленей на Матросова. Сейчас специалисты проверяют металлические каркасы, обновляют, поливают и формируют грунт.

Непосредственно украшение фигуры начнется чуть позже. Здесь все будет зависеть от погоды, но городские власти планируют начать озеленение в конце мая или начале июня. Красноярцев будет ждать сюрприз, так как озеленители придумали новые узоры на привычных фигурах.

- Процесс оформления фигур очень трудоемкий. Каждый сантиметр объемной скульптуры вручную засаживают росточками. Это практически ювелирная работа. На один квадратный метр вертикальной фигуры уходит минимум 1200 штук рассады, - добавили в мэрии.

Не будут забыты и другие фигуры вертикального озеленения – черепах, мультяшные Гена и Чебурашка и другие. Добавим, что объемные клумбы появились в Красноярске 20 лет назад.