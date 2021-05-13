Мотовзвод ДПС выходит на патрулирование дорог в Красноярске на байках BMW

Фото: ГИБДД Красноярск

В пресс-службе красноярской ГИБДД рассказали, что все мотоциклы BMW уже прошли техосмотр и техобслуживание, и уже полностью готовы к работе. Мотополицейские также не теряли времени даром и готовились к сезону через ежедневные тренировки на закрытой площадке ГИБДД, а также совершенствовали навыки контраварийного вождения.

В ведомстве добавляют, что текущий сезон станет для мотовзвода уже 11-м по счету. По традиции полицейские на мотоциклах появятся на дорогах Красноярска уже 15 мая – в день открытия мотосезона.

- Патрульные мотоциклы оснащены всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением. Опыт прошлых сезонов показал, что мотопатрули ДПС эффективны при выявлении различных нарушений ПДД участниками дорожного движения, особенно водителями мототехники. Кроме того, данное подразделение отличается мобильностью и скоростью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, а также к месту возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий, - поясняют в ГИБДД.