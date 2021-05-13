В Абакане бизнесмен скрыл от налоговой более 3 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, с июня по ноябрь текущего года 50-летний житель Абакана, являющийся директором фирмы по разработке песчаных и гравийных карьеров, решил, что платит налоги – не для него. Он знал, что на расчетный счет организации выставлены поручения на списание 3,3 млн рублей налогов, однако исполнять обязательства не планировал.

Вместо этого бизнесмен организовал взаиморасчет с партнерами, минуя счет своего предприятия. Таким образом, деньги до налоговой службы так и не дошли.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе регионального следкома.

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