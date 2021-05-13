Под Красноярском пассажир избил таксиста замороженными окорочками Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент случился в конце марта 2021 года в Железногорске. В полицию поступило сообщение, что на улице конфликтуют таксист и пассажир, рассказывают в МВД по Красноярскому краю.

Прибыв на место, полицейские увидели водителя с травмой головы и пьяного мужчину и куриные окорочка, раскиданные по земле. Именно они и стали оружием…

Оказалось, что таксист получил заявку и приехав по адресу помог пассажиру загрузить пакеты с продуктами и машину. Однако клиент таксиста назвал несуществующий адрес, а на попытки уточнить реагировал агрессивно. Тогда шофер решил высадить буяна. Он остановил авто и принялся вытаскивать пакеты, но в этот момент почувствовал мощный удар замороженной курицей по затылку.

В итоге таксиста отправили в больницу, где медики установили, что ему был причинен легкий вред здоровью. В отношении пассажира завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу, - добавили в пресс-службе Главка.