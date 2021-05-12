Продлен прием заявок на участие в конкурсе детских рисунков «Молочные истории»

Хорошая новость для желающих принять участие в конкурсе рисунков «Молочные истории»! Заявки принимаются не до 15, а до 20 мая! А значит, нужно срочно придумать свою историю о пользе молока и молочных продуктов, а после изложить ее на бумаге. Только не в форме сочинения, а рисунка. Без красок, карандашей и фломастеров не обойтись!

Напоминаем, конкурс рисунков «Молочные истории» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит при поддержке ОАО «Молоко». Это одно из старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности региона. К участию приглашаются дети в возрасте до 14 лет из Красноярского края и Хакасии.

На сайте «Комсомолки» уже можно посмотреть на первые работы наших юных участников. У многих молоко ассоциируется со всеми любимым советским мультфильмом «Трое из Простоквашино». Еще бы! Ведь такого любителя молока, как кот Матроскин, еще поискать надо! Вот Дарья Рудич и изобразила его молочное царство.

Еще один из центральных персонажей рисунков – корова! Юлия Сальникова нарисовала молочную принцессу в виде Буренки.

А какую молочную историю придумаешь ты?

Победителями в конкурсе станут 60 участников:

- 20 в Красноярском крае

- 20 в Минусинске

- 20 в Хакасии.

В каждой «двадцатке» 10 — лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера».

Финалистам вручат памятные дипломы, наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Обладателям первых трех мест дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

КОНКРЕТНО

26 апреля – 20 мая – прием заявок;

21 - 26 мая – голосование;

27 мая – подведение итогов;

31 мая награждение победителей в Красноярске

Со 2 по 3 июня награждение победителей в Минусинске и Абакане.

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