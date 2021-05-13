Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

Банк Уралсиб повысил ставки по линейке рублевых вкладов. Ставки были повышены в среднем на 0,3 – 0,7 процентных пункта, в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров.

У наиболее востребованного депозитного продукта Уралсиба – срочного вклада «Повышенный процент онлайн», помимо повышения ставок, появилась возможность размещения на новый срок 100 дней. Теперь ставки по депозиту составляют от 3,8% до 5,2%, в зависимости от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада в онлайн-банке ставки составляют до 5,2% годовых, при открытии вклада в офисе банка ставки – до 5% годовых.

Пополнение и расходные операции по вкладу «Повышенный процент онлайн» не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование - по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход».

Полные условия по вкладам можно узнать в отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 12.05.2021. Минимальная сумма срочного Вклада «Повышенный процент онлайн» 50 000 рублей. Процентные ставки при открытии вклада в офисе Банка: 100 дней – 3,80%; 200 дней — 4,3% годовых, 380 дней — 4,8% годовых, 740 дней — 5,0% годовых, при открытии вклада в онлайн-банке: 100 дней – 4,0%; 200 дней — 4,5% годовых, 380 дней — 5,0% годовых, 740 дней — 5,2% годовых. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»