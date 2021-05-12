Погода в Красноярске на 13 мая 2021: будет переменная облачность и тепло – до +18 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Хорошая погода решила надолго задержаться в городе и, к удивлению красноярцев, каких-либо резких изменений не предвидится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 12 мая 2021.

Утром в Красноярске будет комфортная весенняя температура. По данным Яндекс. Погоды, ожидается до +15 градусов и солнце. Также будет несильный ветер – до 3 метров в секунду и без осадков.

Днем воздух прогреется до +17 градусов. Туч и облаков не будет. Синоптики обещают солнечную и сухую погоду. Сила ветра не изменится. Ночью же похолодает до +2 градусов. Погода ожидается ясной и почти безветренной. Атмосферное давление – 744-747 мм рт.ст.

По данным гидрометцентра, в среду днем температура воздуха составит около +18 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят около 3 метров в секунду.

Ночью будет облачно, возможны осадки, а температура опустится до +4 градусов. Порывы ветра – около 1 метра в секунду. Атмосферное давление – около 734-737 мм рт.ст.