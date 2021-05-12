На экс-прокурора Норильска завели новое уголовное дело о коррупции Фото: Мария ЛЕНЦ

На бывшего и.о. прокурора Норильска Хаважа-Бауди Гутаева завели новое уголовное дело о коррупции, третье по счету. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Его подозревают в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Брата экс-прокурора Докки Гутаева называют посредником, через которого эти деньги и были переданы.

По предварительной версии крупный местный предприниматель держал магазин в здании, которое было признано аварийным и должно было быть снесено.Такой расклад вещей владельца торговой точки не устраивал и он решил договориться через прокурора. Получив деньги, считает следствие, Хаваж Гутаев сумел повлиять на экс-главу Норильска и начальника управления городским имуществом. И продолжил эксплуатировать помещение.

Добавим, что экс-прокурор Северного города был задержан в декабре 2019 года по подозрению в получении взятки. В настоящее время он находится в СИЗО. В апреле суд начал рассматривать первое уголовное дело.