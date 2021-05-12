ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года

По итогам первого квартала доля Системы быстрых платежей в общем объеме переводов ВТБ выросла до 41% (+8 п.п.). В январе-марте объем клиентских переводов через СБП превысил 187 млрд рублей. По прогнозам банка, уже по итогам второго квартала СБП обгонит по объемам переводы с карты на карту.

В Красноярском крае популярность Системы быстрых платежей также динамично растет. По статистике начала года ежемесячно в среднем более 68 тысяч клиентов ВТБ в регионе получают и отправляют через СБП переводы на общую сумму свыше 1,9 млрд рублей. Это превышает показатели за аналогичный период прошлого года в 10 раз. По данным ВТБ, средний чек входящего перевода через СБП в Красноярском крае на текущий момент насчитывает 6,9 тыс. рублей, исходящего – 4,7 тыс. рублей. Оба показателя постепенно снижаются: клиенты все чаще используют Систему быстрых платежей для повседневных транзакций на небольшие суммы.

Активный рост числа и объемов денежных переводов через СБП связан с несколькими факторами. Во-первых, это популяризация сервиса - переводы по номеру телефона становятся массовыми и выходят за границы внутрибанковских операций. Во-вторых, наблюдается устойчивый тренд к росту пользователей, предпочитающих безналичные переводы.

Ежемесячно каждый пользователь совершает или получает по СБП в среднем три перевода в месяц. Год назад данный показатель был на уровне двух переводов. Другая тенденция – клиенты активно пользуются СБП, чтобы перераспределить средства между своими счетами в разных банках.