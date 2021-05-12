Первые полгода. Как работают Центры помощи и спасения в Красноярском крае?

Для спасения пациентов есть все необходимое оборудование.

Весной прошлого года промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска инициировал создание семи специализированных медицинских Центров в Сибири и на Урале. Они работают полгода, и уже спасли почти четыре тысячи пациентов. Два из этих семи Центров помощи и спасения построены в Красноярском крае: в Ачинске и Богучанах.

Сердце каждого «Центра спасения» — мультиспиральный компьютерный томограф. Он позволяет обследовать до сотни пациентов в сутки и ставить стопроцентно точный диагноз. Низкая лучевая нагрузка – еще одна особенность этого томографа и это особенно важно именно сейчас, когда пациентам с ковидом требуется неоднократное исследование легких.

И хотя изначально Центры помощи и спасения строились для больных с коронавирусом, здесь ставят на ноги тяжелобольных пациентов и с другими диагнозами – истории чудесного спасения есть уже в каждом госпитале.

Пациенты отмечают не только новейшее оборудование, но и благодарят внимательный персонал и ценят комфортные условия. Действительно, при строительстве медцентров было учтено все: от маршрутизации до оснащения специализированными койками для реанимационных больных, от кнопки вызова врача или медсестры до WI-FI.

Напомним, общие инвестиции РУСАЛа на борьбу с коронавирусом только в Красноярском крае составили около 1 млрд рублей. На строительство семи Центров помощи и спасения было выделено еще более 3,5 млрд. рублей.