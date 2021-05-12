В Красноярском крае осудили потрошителей банкоматов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новоселовском районе края осудили участников преступной группы, которые вскрывали банкоматы. Уточним – пытались вскрывать банкоматы. Потому что бронированное оборудование взломать не так-то просто. Всего ими было совершено 30 преступлений, а общая добыча составила чуть более 1,6 миллионов рублей. Наказание, которое назначил им суд – от 3 до 6 лет в зависимости от степени участия каждого в преступных делах.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, похитителей было пятеро. Инициатор, он же главарь банды – житель Новоселово, в конце 2019 года позвал «на дело» четверых своих знакомых. Банковские терминалы они пытались вскрыть с помощью газовых баллонов – накачивали внутрь газ. Зачастую безуспешно: аппараты повредили, а денег не добыли. Задержали их в апреле 2020 года.

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Бронированный банкомат разорвало изнутри. Передняя панель и вовсе отлетела и ударилась в дальнюю стену магазина, ее нашли там, выгнутую, словно к ней со всей мощи приложились кувалдой. Банкомат стоял раскуроченный и совершенно пустой. Накануне инкассаторы зарядили в него наличность на сумму с шестью нулями, а теперь нет ни единой купюры. Ночные грабители сделали свое дело и исчезли. Ищи теперь ветра в поле (подробнее).