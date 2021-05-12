В мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы, приняли участие сотрудники Богучанской ГЭС

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

Коллектив Богучанской ГЭС 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях, организованных в городе Кодинске в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работники станции возложили венки и цветы к городскому Мемориалу Победы, который был создан в середине 1980-х по инициативе руководства строящейся ГЭС и стал центром притяжения для всех горожан. Энергетики приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк-онлайн», выступали на «Книжном привале», организованном районной библиотекой, стали зрителями концертов «фронтовых бригад» во дворах.

«День Победы навсегда вписан в историю России как символ героизма и самоотверженности всего народа. Для каждого из нас это самый дорогой и важный день в истории. Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, кто отстоял нашу Родину на полях сражений, кто трудился в тылу и восстанавливал страну в мирное время. Их великий подвиг всегда будет служить примером для нас, для всех будущих поколений», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.

В честь Дня Победы в Кежемском районе прошла серия турниров по различным видам спорта под общим названием «Кубок Победы». Команда Богучанской ГЭС опередила всех соперников в районном турнире по настольному теннису; инженер Станислав Кочегаров занял первое место в личном зачете среди мужчин старше 50 лет, а инженер по метрологии Оксана Волчек стала лучшей среди женщин. Женская команда энергетиков по волейболу заняла второе место, уступив только сборной Кежемского района. Спортсмены-энергетики и их дети пробежали дистанцию легкоатлетической эстафеты, которая проходила в городском сквере.

На конкурс «Послание победителям», организованный для детей Кежемского района Красноярского края, поступило 26 индивидуальных и коллективных заявок. Дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет исполнили как известные произведения советских и российских авторов, так и произведения, написанные самостоятельно. Все работы, представленные на конкурс, размещены на страницах Богучанской ГЭС в социальных сетях, где с ними могут ознакомиться все желающие.