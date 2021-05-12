Каким-то чудом выжил: мотоциклист из Красноярска на скорости въехал в легковушку и кубарем покатился по асфальту

Фото: ЧП Красноярск

Вечером 11 мая в центре Красноярска произошло серьезное ДТП. Мотоциклист на большой скорости въехал в легковушку, совершающую поворот. После столкновения байкер вылетел из мотоцикла и кубарем покатился по асфальту. Видео с места аварии опубликовано в группе «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как мотоцикл отлетел в одну сторону, а его водитель в другую. «Железный конь» едва не задел пешеходов, стоявших возле «зебры» в ожидании зеленого сигнала светофора.

Как сообщили корреспонденту «КП»-Красноярск в ГИБДД, 28-летний водитель легкового автомобиля двигался по улице Мира и собирался поворачивать налево. По правилам дорожного движения он был обязан пропустить мотоциклиста, но этого не сделал. В результате аварии серьезно пострадал только 32-летний байкер, он получил множественные травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекторы напоминают красноярцам, что в связи с наступлением летнего сезона, на дорогах города появилось много мотоциклистов, поэтому водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.