«Гремячая грива» 12 мая в Красноярске не будет принимать посетителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается активная обработка от клещей. На очереди эко-парк «Гремячая грива». Как сообщает администрация площадки, 12 мая парк будет закрыт для доступа посетителей, утром проведут обработку, а в течения дня горожан просят воздержаться от прогулок.

В мэрии Красноярска рассказывают, что с 27 апреля в городе обработано уже более 46 гектар территорий. Подрядные организации работали все майские каникулы, обработка велась в те дни, когда позволяли погодные условия.

Всего запланировано избавить от клещей около 460,1 га территории – это гораздо больше, чем в предыдущем году. Обработке подлежат те участки города, список которых администрации предоставил Роспотребнадзор.

Если же красноярцы хотят, чтобы обработали их придомовую территорию, то для этого нужно будет обратиться в управляющую компанию.