Дошел до дома, упал и умер: в Хакасии мужчину убили после требования подать сигареты Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Шира в Хакасии, в частном доме найдено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Если говорить без условностей, он был изрезан ножом. Сыщикам не понадобилось много времени, чтобы установить, кто мог нанести ему смертельные раны. Была задержана 53-летняя сожительница. После ее допроса стала понятна картина преступления.

7 мая гражданские супруги находились на территории своего домовладения. Мужчина был пьян. В сарае между ними произошла ссора: он требовал подать ему сигареты, она отказывалась. Ссора переросла в драку. В руках у женщины оказался нож, она несколько раз ударила сожителя в грудь, в пах и в спину. После этого опомнилась и ушла.

Потерпевший самостоятельно по двору дошел до дома и там скончался от полученных травм. Подозреваемая сейчас задержана, решается вопрос о помещении ее под стражу, - прокомментировали случившееся в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.