К осени в Красноярском крае планируется вакцинировать от коронавируса 1,3 миллиона человек Фото: Мария ЛЕНЦ

К осени текущего года в Красноярском крае планируется вакцинировать от коронавируса около 1,3 миллиона человек. Такую цифру озвучил губернатор края Александр Усс на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня, 11 мая, в Москве.

- Все идет по графику. Развернуто более 100 прививочных пунктов. Поэтому с учетом графика поставок мы без задержек реализуем наши планы. У нас есть свои проблемы, связанные с удаленными территориями, поэтому с Михаилом Альбертовичем (Мурашко, министр здравоохранения РФ – прим. ред.) мы договорились о поставках нам тех видов вакцин, которые не требуют жестких условий хранения, но в то же время срок их использования ограничен. Сам механизм отлажен, - доложил Александр Усс.

Добавим, что всего в край поступило 294 507 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 9 720 доз вакцины против «ЭпиВакКорона». Вакцинация осуществляется в общей сложности в 82 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения края, 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 3 учреждениях ФМБА. Развернуто 123 прививочных пункта.

На утро 11 мая привито I компонентом – 232 940 (из них лиц в возрасте 60+ - 95 725 человека). Привито II компонентом 165 861 человек.