В Красноярске популярную сеть автомоек «25 часов» продают на полмиллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске популярную сеть автомоек «25 часов» продают в общей сложности за сумму в почти полмиллиарда рублей. Что стало причиной того, что владельцы избавляются от бизнеса, пока неизвестно. Как версия, долги перед банком за кредиты – в аукционной документации указано, что имущество находится в залоге.

Объявления о продаже опубликованы на сайте Российского аукционного дома, сообщает «Проспект Мира». Всего сформировано 2 лота. В первый входят 6 автомоечных комплексов (из здания, сооружения, земельные участки на Караульной, 80а, Маерчака, 119, Партизана Железняка, 48а, Брянской, 280, Высотной, 35а и Семафорной, 203а). Цена первого лота – 219 миллионов рублей.

Второй лот включает в себя 5 автомоечных комплексов (на Молокова, 72, Бограда, 138, Новосибирской, 11, Красрабе, 150ж и 9 Мая, 10а). Их стартовая цена 260,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 июня по 1 июля.

Есть еще три автомойки бренда, которые, судя по всему, не продаются (на Свободном, 44г, Свердловской, 15а и Копылова, 61).