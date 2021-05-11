Когда откроются прямые авиарейсы из Красноярска в Египет Фото: Мария ЛЕНЦ

Откроются ли прямые авиарейсы из Красноярска в Египет и когда – этот вопрос давно интересует сибиряков. Сейчас, когда популярные направления в Турцию и Юго-Восточную Азию закрылись из-за нового витка пандемии, народ ищет другие способы отдохнуть на берегу моря под жарким солнцем.

На сайте Ассоциации туроператоров появилась информация о том, что прямые рейсы на берега Красного моря из Красноярска действительно появятся. Как только откроются границы, будут запущены полетные программы в Хургаду, сообщает «ТВК Новости». Ориентироваться нужно на конец мая – начало июня.

В ожидании русских туристов сам премьер-министр Египта Мустаф Мадбули дал указание привести город в порядок: отремонтировать дороги, пешеходные зоны, благоустроить набережные и пляжи.

В Хургаду из России согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также чартеров из регионов. Второй курорт – Шарм-эль-Шейх, пока решает организационные вопросы, такие, как организация отдельного терминала для русских туристов. Чартерные рейсы туда откроются, скорее всего, к началу зимы.