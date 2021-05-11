В Красноярске пропала 12 летняя девочка, живущая в семье опекунов

В Красноярске пропала 12 летняя девочка. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения 12-летней девочки. Поисками занимаются сейчас полиция. Присоединились и волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они составили ориентировку и просят помощи в ее распространении.

Что известно на этот час: по информации следкома девочка проживает в семье опекунов. Ее мать погибла от рук отца, который сейчас отбывает наказание за убийство. Предварительно причин для ухода девочки из дома не было, повторяем – предварительно, поскольку этот момент также проверяется.

Девочка в 8:30 утра вышла из дома (живет на проспекте Ульяновском, 8) и направилась в школу на улицу Устиновича. Хотя на тренировке она не была. Приметы: рост 153 – 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые, длиной ниже плеч, собраны в хвост. Была одета в красную куртку-ветровку на молнии, синие джинсы, плюс голубая трикотажная шапка и черные кроссовки с белой прошвой. С собой у нее был розовый мешок для сменной обуви с рисунком пончиков, а в нем – кроссовки.

Обновлено: вечером 11 мая девочка нашлась. Она не пострадала.