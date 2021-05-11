В Красноярске подрядчика оштрафовали за пыль до небес. Стоп-кадр видео

Жители улицы 78 Добровольческой бригады пожаловались в администрацию города на подрядчика, который занимается ремонтом дороги. А чтобы было доказательство – сняли видео, как техника разметает вокруг себя большое облако пыли. Это видео и прислали в мэрию.

Найти виновника оказалось просто, на место выехали специалисты управления дорог и благоустройства. Как выяснилось, рабочие сняли верхний слой асфальта. И устроили прометание, чтобы уложить новый слой асфальта на чистое место. По технологии нужно было смочить пыль, а дорожники этого не сделали, стали места насухую. И в результате подняли пыль до небес. За это, собственно, и были оштрафованы за нарушение правил благоустройства, - пояснили в департаменте горхозяйства.

- Коммунальщики пылесосят дороги и тротуары, заводят пылесосы во дворы и парки, когда собирают пыль вдоль дорог – обязательно ее смачивают. И очень жаль, что когда весь Красноярск борется за чистоту города и воздуха, некоторые подрядчики позволяют себе такое пыльное отношение к нашему любимому городу.