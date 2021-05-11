В Красноярске загорелась трава возле кладбища Бадалык Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске сегодня, 11 мая, загорелась территория возле кладбища Бадалык. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС:

- Около 11:30 поступило сообщение о том, что горит трава и мусор на Бадалыке. Площадь пожара составила около 30 гектаров. На месте работают 6 наших машин, около 20 человек личного состава.

Причина возгорания не уточняется, но наверняка это неосторожное обращение с огнем. Возможно, кто-то решил сжечь мусор с могил. Или же из хулиганских побуждений пустил палы. Несмотря на то, что в крае с 7 мая действует особый противопожарный режим, многие игнорируют и запреты, и штрафы. В министерстве лесного хозяйства Красноярского края сообщили, что с 8 по 10 мая в разных районах потушили 16 лесных пожаров.

Для тех, кто уже забыл: 12 апреля 2015 года по вине любителей сжечь сухую траву в Хакасии и а юге Красноярского края сгорели более тысячи жилых домов в разных селах.

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