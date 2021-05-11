В Красноярском крае начались лесные пожары. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярском крае начали гореть леса. По информации регионального минлесхоза в минувшие выходные, с 8 по 10 мая, сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 16 лесных пожаров. Очаги возгораний действовали в 13 районах: Абанском, Ачинском, Балахтинском, Боготольском, Емельяновском, Каратузском, Минусинском, Нижнеингашском, Таежинском, Тюхтетском, Ужурском, Шарыповском, Шушенском.

Возгорание во всех случаях произошло по вине человека. То есть кто-то жег мусор, костры, сухую траву, не уследил – огонь перекинулся на лесные массивы. А ведь во всех районах, за исключением Крайнего Севера, с 7 мая действует особый противопожарный режим.

- Лесопожарная обстановка в регионе находится под постоянным контролем. Леса по условиям погоды патрулируют наземные группы лесных пожарных и авиация. Обстановку также отслеживают 100 камер видеонаблюдения, информация в режиме онлайн передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, - сообщает представитель минлесхоза.