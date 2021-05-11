Ориентировка организации "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярском крае пропала 13-летняя школьница. Ориентировка на нее появилась в социальных сетях волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». А это значит, что по тревоге уже подняты подразделения полиции. И теперь требуется помощь всех неравнодушных людей, которые могли бы видеть или что-то знают о ее судьбе.

Подростка зовут Виктория Пучкова, она живет в Козульке, на улице Октябрьской. Накануне, 10 мая, она вышла из дома не вернулась. Пока без подробностей, но есть основание думать, что она может находиться в Красноярске. Приметы Виктории: рост 145 – 150 сантиметров, русые волосы. Была одета в зеленую ветровку и штаны болотного цвета. Всем, кто владеет информацией, просьба позвонить по телефонам:

- 8 (391-54) 2-12-65 – полиция Козульки

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

Помощь очевидцев, повторяем, может быть бесценна. Помните совсем недавний случай: 27 апреля маньяк средь белого дня увел из двора многоэтажки 8-летнего мальчика. Местонахождение ребенка удалось установить благодаря тому, что несколько горожан увидели ориентировку и затем позвонили в полицию и таким образом вывели на след похитителя.