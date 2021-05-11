«Ростелеком» развивает оптическую сеть в Красноярском крае: подключены Новоселово и Балахта

«Ростелеком» завершил проект строительства оптической сети по технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks) в поселках Новоселово и Балахта Красноярского края. Почти 4 300 домохозяйств получили возможность подключить высокоскоростной интернет и цифровые сервисы федерального провайдера. На сегодня уже более 500 абонентов воспользовались этим предложением.

Преимущество оптической сети по технологии GPON в том, что по одному кабелю предоставляется комплекс услуг, при этом сеть прокладывается непосредственно в дом абонента, что гарантирует высокое качество и стабильную скорость передачи данных.

«GPON позволяет пользоваться интерактивным телевидением с каналами в HD-качестве, видеосервисом Wink, видеонаблюдением, IP-телефонией и Wi-Fi без потери скорости доступа в интернет. Благодаря этому одновременно все члены семьи могут комфортно работать, учиться и просто проводить время в интернете», — пояснил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Количество «оптических» клиентов в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва ежегодно растет и составляет почти 190 тысяч. У абонентов, подключенных в Новоселове и Балахте, наиболее востребованными стали услуги доступа в интернет, видеосервис Wink и видеонаблюдение. Специалисты обеспечивают круглосуточную техническую поддержку пользователей.

Получить подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).