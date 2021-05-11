Горняки и артисты ГДК устроили для фронтовика из Назарово персональный концерт ко Дню Победы

Фото: пресс-служба АО «СУЭК»

В Назарово фронтовая творческая бригада организовала поздравительный концерт для одного из участников Великой Отечественной войны. Поздравления с Днём победы принимал ветеран, выдающийся руководитель горной отрасли, более 10 лет возглавлявший Назаровский угольный разрез, почетный гражданин города, Дмитрий Данилович Абрамов.

Артисты и горняки устроили небольшой праздник прямо во дворе дома, где проживает 96-летний ветеран. Военные песни, слова уважения и благодарности, теплые пожелания здоровья и долголетия – все это звучало в адрес Дмитрия Даниловича. Атмосферу празднику добавили коллеги ветерана, руководители Назаровского разреза и молодые сотрудники предприятия, которые вместе со всеми гостями исполняли любимую песню «День Победы», включившись таким образом в акцию #ПоемДвором.

Фото: пресс-служба АО «СУЭК»

Дмитрий Данилович Абрамов – коренной сибиряк. Война застала его семнадцатилетним юношей. Уже в 1941-м он работал на шахте в Кузбассе электрослесарем. В январе 1943 года Дмитрия Абрамова призвали в армию. Воинская служба началась для него на Львовщине, а в ноябре 1944-го Абрамова направили на фронт. Служил Дмитрий Данилович связистом. Прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию, закончил войну в Австрии. О победе узнал лишь 10 мая.

- Как раз продвигались навстречу союзным войскам, - вспоминает ветеран. - Командир полка получил известие о подписании мира, объявил об этом нам. Радость была огромная, что война закончилась, что живыми остались... Мы с самого начала верили, что победим. Цель была – освобождение Родины. А Родина – это наши деды, отцы и матери, сестры, любимые, дети. Земля родная. «Наше дело правое, победа будет за нами!» – это были не просто слова. Мы верили.

За боевые подвиги Дмитрий Абрамов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

После войны Дмитрий Абрамов работал на Назаровском разрезе, а с 1971 по 1984 годы возглавлял предприятие. За этот период обновился экскаваторный парк, было построено более тысячи квартир, столовая, подсобные хозяйства, введены в строй два детских сада, профилакторий с бассейном. Предприятие играло градообразующую роль. Ему фронтовик Абрамов служил так же самоотверженно, как Родине на полях Великой Отечественной. С особыми словами благодарности за вклад в развитие города к ветерану обратился глава Назарово Сергей Сухарев.

Сегодня Дмитрий Данилович по-прежнему в строю: ветеран лично курирует создание в Музейно-выставочном центре Назарово постоянно действующей экспозиции, посвященной роли Назаровского разреза в жизни города. Ее открытие будет приурочено к 70-летию Назаровского разреза, 20-летию СУЭК Андрея Мельниченко, в составе которой работает разрез, и 60-летию города.