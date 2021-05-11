В столице Тувы 9-летний школьник убежал из дома босиком

В столице Тувы школьник убежал из дома босиком. Фото: пресс-служба полиции Тувы

В столице Тувы 9 мая прохожие увидели неопрятно одетого, неухоженного мальчишку лет девяти. Сразу бросилось в глаза, что ребенок был босиком, бродил по улице в районе автодорожного техникума с потерянным видом. Неравнодушные очевидцы позвонили в полицию. Через несколько минут на место подъехал наряд вневедомственной охраны.

Босоногого ребенка нашли сразу же. Он не пытался убежать или спрятаться. Напротив, сел в служебный автомобиль и приехал в отдел полиции, его передали инспектору по делам несовершеннолетних. Как оказалось, мальчик уже состоит на профилактическом учете. Но что заставило его выйти на улицу без обуви?

Он рассказал, что перед этим поздним вечером поссорился с матерью и ушел из дома, в чем был – в домашней одежде и без ботинок. Мать воспитывает его одна, он у нее единственный ребенок. Мальчика уже передали родственникам, а мать оштрафовали за неисполнение своих родительских обязанностей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Кызыла.