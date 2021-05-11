Сто пятьдесят новых вышеки виртуальные походы с блогерами: Tele2 подводит итоги технического развития за год пандемии

Tele2 подводит итоги технического развития. Технические специалисты компании построилиболее 150 новых вышеки запустили более 400 новых базовых станций, улучшив качество 4G-интернета более чем для половины жителей Красноярского края.В качестве быстрого мобильного интернета клиенты могли убедиться, посмотрев онлайн-трансляцию забега из красноярского аэропорта, посетив онлайн-экскурсии и «Кинопарковку» или отправившись в виртуальный поход с блогерами.

Для обеспечения комфортных для использования любого интернет-контента скоростей техническая служба компании построила 411 новых базовых станций 4G. Емкость сети 4Gувеличена в 26 районах края и 8 городах, где проживает более половины жителей Красноярского края – около 1,6 млн человек.

Поскольку в период пандемии многие начали работать и учиться из дома, Tele2 активно развивала сеть в спальных районах, а также за городом, в садоводческих товариществах. Например, покрытие 4G-интернетаулучшили в СНТ «Железнодорожник» в п. Овинный Емельяновского района, СНТ «Тайга 2» в Манском районе, СНТ №17 г. Железногорска, СНТ «Солнечное-12» в Березовском районе. Также емкость сети 4GTele2увеличили в популярном месте отдыха на Красноярском море, в п. Приморск Балахтинского района.Благодаря выполненным работам еще больше клиентов оператора смогли одновременно смотреть видео.