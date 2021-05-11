Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 мая 2021 8:09

Сто пятьдесят новых вышеки виртуальные походы с блогерами: Tele2 подводит итоги технического развития за год пандемии

КомментироватьОставить комментарий

Tele2 подводит итоги технического развития. Технические специалисты компании построилиболее 150 новых вышеки запустили более 400 новых базовых станций, улучшив качество 4G-интернета более чем для половины жителей Красноярского края.В качестве быстрого мобильного интернета клиенты могли убедиться, посмотрев онлайн-трансляцию забега из красноярского аэропорта, посетив онлайн-экскурсии и «Кинопарковку» или отправившись в виртуальный поход с блогерами.

Для обеспечения комфортных для использования любого интернет-контента скоростей техническая служба компании построила 411 новых базовых станций 4G. Емкость сети 4Gувеличена в 26 районах края и 8 городах, где проживает более половины жителей Красноярского края – около 1,6 млн человек.

Поскольку в период пандемии многие начали работать и учиться из дома, Tele2 активно развивала сеть в спальных районах, а также за городом, в садоводческих товариществах. Например, покрытие 4G-интернетаулучшили в СНТ «Железнодорожник» в п. Овинный Емельяновского района, СНТ «Тайга 2» в Манском районе, СНТ №17 г. Железногорска, СНТ «Солнечное-12» в Березовском районе. Также емкость сети 4GTele2увеличили в популярном месте отдыха на Красноярском море, в п. Приморск Балахтинского района.Благодаря выполненным работам еще больше клиентов оператора смогли одновременно смотреть видео.