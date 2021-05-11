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Происшествия11 мая 2021 7:14

Под Красноярском уволенный работник из мести поджег птицефабрику

Полиция задержала его
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском уволенный работник из мести поджег птицефабрику

Под Красноярском уволенный работник из мести поджег птицефабрику

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяново полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге местной птицефабрики. Что стало причиной такого поступка, за который ему придется отвечать в соответствии со статьей Уголовного кодекса? Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

43-летний житель Емельяново когда-то работал на птицефабрике. По каким причинам его уводили, не уточняется. Только сам он посчитал такое решение начальство несправедливым. От обиды решил отомстить. В конце апреля ночью он подобрался к проходной и совершил поджог. Строение заполыхало, огонь перекинулся дальше. Ущерб получился значительным.

Нашли подозреваемого быстро, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. За умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит до 5 лет лишения свободы. И наверняка владелец птицефабрики предъявит ему гражданский иск на возмещение ущерба.

Криминал