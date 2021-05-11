Погода в Красноярске на 12 мая 2021: будет солнечно и тепло – до +19 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе наконец-то наступила полноценная весна, на деревьях распускается зелень и цветут одуванчики. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 12 мая 2021.

Тепло в Красноярске будет уже утром. По данным Яндекс. Погоды, ожидается до +16 градусов и солнце. Также будет слабый ветер – до 2 метров в секунду и без осадков.

Днем воздух прогреется до +19 градусов. Туч и облаков не будет. Синоптики обещают солнечную и сухую погоду. Сила ветра не изменится. Ночью же похолодает до +4 градусов. Погода ожидается ясной и безветренной. Атмосферное давление – 747 мм рт.ст.

По данным гидрометцентра, в среду днем температура воздуха составит около +16 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра около 3 метров в секунду.

Ночью будет облачно, но сухо, а температура опустится до +4 градусов. Порывы ветра – около 2 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 мм рт.ст.