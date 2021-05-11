В Красноярске возвращаются штрафы за езду по выделенным полосам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возвращаются штрафы для автомобилистов за езду по выделенным полосам. Закончились десятидневные праздничные выходные, 11 мая горожане в обычном режиме занялись своими будничными делами. Соответственно, возобновились и ограничения на движения транспорта по улицам города. Напомним, что штраф за нарушение для автомобилистов составляет 1500 рублей.

По выделенным линиям в будние дни разрешено ездить, помимо автобусов и троллейбусов, лицензированным такси и спецавтомобилям экстренным служб – пожарным, скорой помощи, если они спешат на вызов с включенными проблесковыми маячками.

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