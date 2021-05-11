Жителям Тувы запретили посещать леса. Фото: Виктор Чавайн

Жителям Тувы запретили посещать леса – на территории республики ввозится особый противопожарный режим, который продлится до 27 мая. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главы Владислав Ховалыг.

Запрет касается пребывания населения и въезда транспорта в границах лесной зоны. Исключения есть только для должностных лиц органов государственной власти, сотрудников специализированных учреждений и органов местного самоуправления, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей, для лесопожарных формирований. А также для добровольных пожарных дружин, осуществляющих рейды. И для тех граждан, чьи селения расположены в лесных массивах.

Также запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, мусор на частных подворьях и на сельхозполях. В МЧС республики рассказали, что с начала апреля в Туве уже зарегистрировано более 250 случаев возгорания сухой травы и мусора – и все по вине местных жителей. Развития пожаров удалось не допустить. Но риск чрезвычайно велик.