В Красноярске неизвестная решила посидеть на крыше чужой машины и помяла её

Скриншот с видео

В Красноярске на Павлова неизвестная помяла крышу чужой машины. Судя по видео от владельца, размещенного в ЧП Красноярск, автомобиль пострадал довольно серьезно. Повреждения видны даже из салона машины.

Все произошло утром 10 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная девушка подошла сначала к одной иномарке и посидела на её капоте. Потом жительницу Красноярска что-то не устроило, и она переместилась на другой автомобиль. Там девушка как следует разгулялась – проползла по капоту, потопталась на крыше и сбежала, когда сработала сигнализация.

Владелец помятого авто уже написал заявление в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка. Пока неизвестно, есть ли повреждения у первой машины.

В комментариях к видео красноярцы серьезно возмущены поступком девушки и не особо лестно отзываются о её действиях, ведь хозяину авто теперь грозит недешевый ремонт.