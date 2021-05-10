Кикбоксёры из Красноярского края завоевали 22 медали на чемпионате России

Фото: Академия летних видов спорта

В Челябинске завершился чемпионат России в четырех разделах: фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Среди участников были и спортсмены из Красноярского края. Как сообщает министерство спорта, команда региона смогла завоевать 22 медали на соревнованиях, среди них сразу 6 золотых наград.

Самые зрелищные и эффектные поединки прошли в заключительный день соревнований. Спортсмены боролись за право стать лучшими в категории «фулл-контакт с лоу-киком» (раздел кикбоксинга, где разрешены определенные удары ногами – прим. ред.).

На ринге Дворца спорта «Юность» прошли 19 финальных схваток, в одной из которых золото чемпионата страны завоевала спортсменка красноярской сборной Изабелла Анферова. Девушка получила не только медаль, но и место в сборной России по кикбоксингу.

Напомним, что в Изабелла Анферова в 2015 году стала победительницей Кубка Мира по кикбоксингу.