В Красноярском крае задержали подростков, укравших из магазинов спортивные костюмы и колбасу

Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае задержали группу подростков, обокравших несколько магазинов. Как сообщают в МВД, несовершеннолетние жители региона интересовались спортивными костюмами, колбасой, сигаретами, газировкой, резиновой обувью и наличными. Общая сумма ущерба – 33 000 рублей.

О краже сообщили в Казачинском районе сразу двое предпринимателей. Владельцы магазинов обратились в полицию с просьбой найти воришек. Следственно-оперативная группа выяснила, что к серии краж причастна группа местных подростков.

Во время обысков похищенные товары были найдены и изъяты сотрудниками МВД. В отношении подростков возбуждено 2 уголовных дела по статье «Кража», максимальная санкция которой – до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.