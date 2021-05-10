В Красноярске запретят парковаться и останавливаться на проспекте Мира

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будет запрещена парковка и остановка на проспекте Мира. О предстоящих ограничениях рассказали в администрации города. Запрет будет временным и продлится всего одни сутки.

Так, с 23.00 11 мая до 22.00 12 мая автолюбителям нельзя будет останавливаться и парковаться на участке проспекта Мира от улицы 9 Января до улицы Парижской Коммуны.

Такие меры необходимо ввести в связи с предстоящими работами по содержанию улично-дорожной сети. Для автомобилистов будут установлены временные знаки.

Напомним, что 11 мая также будет запрещена стоянка и проезд возле городских кладбищ. Ограничения касаются погостов «Николаевское» и «Бадалык». Полный список участков, на которые распространяется запрет, можно посмотреть здесь.

Также для удобства посетителей внутри кладбищ будут запущены временные рейсовые автобусы. Они будут доступны горожанам с 8 утра и до 20 вечера 11 мая. Стоимость проезда: 12 рублей.