В Красноярске запретят проезд и стоянку автомобилей возле городских кладбищ в Родительский день

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 11 мая с с 7.00 до 20.00 будут временно запрещены проезд и стоянка авто в районе городских кладбищ. Об этом заявляет администрация краевой столицы. Такие ограничения вводятся для обеспечения безопасности в день особого поминовения усопших.

Стоянка и остановка транспорта будет временно запрещена на участках:

ул. Грунтовая от стр. № 15 до стр. 21а (кладбище «Злобинское»);

пр. Свободный вдоль кладбища «Николаевское»;

ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалык»;

по проезду-дублеру вдоль кладбища «Бадалык»;

ул. 4-я Шинная вдоль кладбища «Шинное»;

ул. Базайская вдоль кладбища «Базайское»;

ул. Шахтеров от ул. Игарская до ул. Дудинская;

ул. Дудинская от здания № 12а до ул. Шахтеров.

В районе кладбища «Николаевское» движение будет не доступно по участку улицы Пролетарская, расположенному вдоль погоста.

Что касается кладбища «Бадалык», то там проезд будет недоступен в нескольких местах:

на территорию кладбища с проезда-дублера ул. Енисейский тракт;

съезд с ул. Енисейский тракт по направлению к ул. Ремесленная и ул. Северное шоссе;

проезд дублер по ул. Енисейский тракт от здания № 19 до проезда вдоль здания № 45 по ул. Енисейский тракт.

Напомним, что 11 мая по территории кладбищ «Бадалык» и в поселке Шинников будут курсировать автобусы. Временные маршруты будут развозить жителей города по территории погостов с 8 утра и до 20 вечера. Стоимость проезда будет 12 рублей.