В Красноярске отремонтировали дорогу по улице Качинская

фото: МКУ "УДИБ"

В Красноярске завершен ремонт дороги по улице Качинская. Теперь она вновь доступна для автомобилистов. Как сообщают в МКУ «УДИБ», эта улица пользуется большой популярностью у водителей, желающих объехать центральные заторы.

- Отремонтировали асфальт, заменили разрушенные бортовые камни, а на пересечении с Поперечным переулком сделали нерегулируемым пешеходный переход! В ближайшее время нанесем дорожную разметку!, - отчитывается служба о проделанной работе в своём инстаграме.

Также к концу подходят и ремонтные работы по улице Дубенского. Буквально в течение недели закончится реставрация покрытия дороги длинной в 540 метров, установятся бордюры, проложен новый тротуар с доступностью к скверу Победителей.