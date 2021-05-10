Неизвестные художники в Красноярске разукрасили трансформаторные будки ко Дню Победы

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске появились сразу 3 граффити посвященные Дню Победы. Как сообщает администрация города, военные картины расположены в трёх разных районах города на трансформаторных будках.

Фото: Администрация Красноярска

Авторы изобразили голубое небо и двух солдат – одного молодого, а второго уже в возрасте. Подписали свои картины лаконично и просто: «Ваша Победа – в наших сердцах».

Фото: Администрация Красноярска

В пресс-службе мэрии рассказали, что художники создали изображения не ради какой-то известности, а ради того, чтобы молодое поколение не забывало о великом подвиге, который наш народ должен сохранить любыми доступными способами. Поэтому они решили имена свои не раскрывать для общественности.

Ну а редакция «Комсомольской правды» напоминает, что если художники хотят разрисовать какое-то строение и превратить его в арт-объект, то для начала стоит это согласовать с администрацией города, иначе можно получить наказание как за хулиганство.