В честь Дня Победы по Красноярску проехала колонна ретроавтомобилей Фото: Мария ЛЕНЦ

Колонна из ретроавтомобилей двигалась 9 мая, как по левому, так и по правому берегам Красноярска. Автомобили, стилизованные под военную эпоху, ехали под аккомпанемент праздничных песен.

Отметим, что среди машин можно было заметить легендарную «Победу», ГАЗ-21 и ГАЗ-67, а также мотоциклы. Ездила колонна по центральным и самым популярным улицам города. Заметить автомобили можно было и на Коммунальном мосту.

Аналогичное мероприятие проводилось и во время праздничных мероприятий на День Победы 2020 года.

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