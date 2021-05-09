В Красноярске моржи проплыли по Енисею «милю Победы»

Фото: правительство Красноярского края

Соревнования моржей в Красноярске прошли в честь 76-летия Великой Победы. Между собой состязались участники из Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Тюмени и других городов Сибири. Возраст спортсменов – от 13 до 73 лет.

Фото: правительство Красноярского края

Пловцы вышли на старт по живое исполнение военных песен и с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. После открытия спортсмены разделились на 4 команды, каждой из которой нужно было преодолеть «милю Победы» – 1 650 метро по Енисею, вода которого еще не прогрелась ни на градус.

Фото: правительство Красноярского края

Несмотря на ледяную воду, участники справились с задачей. Первенствовала в соревновании команда «Моржи Сибири», которую вошли спортсмены из Красноярска, Тюмени и Алтайского края. Второе место у команды «Ангара Енисей», состоящей из представителей красноярского клуба «Креофил» и участников из Иркутской области. «Бронза» у пловцов команды «Моржи Енисея», в числе которых члены красноярского клуба «Енисейские моржи» и представители Новосибирска.